Por Carlos Figueroa Jaramillo



El técnico de la selección de Panamá, el mexicano Ignacio "Nacho" Quintana, habló este domingo en conferencia de prensa, sobre le partido que disputará ante Trinidad y Tobago.

El entrenador sabe que es ganar o ganar este lunes para alcanzar ese boleto al repechaje internacional.

Quintana se refirió a la baja de la defensora Katherine Castillo, titular indiscutible desde que inició su proceso.

"Va a ser una jugadora que no va a estar y nos va a hacer replantearnos varias cosas. Hay jugadoras que pueden cubrir ese espacio de manera perfecta. Tratar de sacar los tres puntos mañana que es lo que buscamos", señaló en conferencia de prensa.

Al consultársele sobre lo que ha mostrado su equipo hasta ahora, señaló:

"Me parece que hemos mostrado bastante resiliencia. Nos levantamos rápido, no doblamos. Eso refleja lo que es el fútbol de Panamá y el país. Se habló, se ganó la confianza. Ofensivamente no aprovechamos las ocasiones que teníamos (ante Canadá). Quedan solo tres puntos en la mesa y hay que ir por ellos".

Ofensivamente no hemos mostrado el poder que tenemos. Los equipos se hacen de atrás para adelante, yo creo en eso. Vamos a tratar de buscar en bloque poder atacar. Trinidad y Tobago va a tratar de buscar los tres puntos igual que nosotros".

"La parte ofensiva no ha sido algo en lo que hayamos trabajado bien. El martes no se dieron las oportunidades de inicio y gana el que mete los goles. Yo confío en mis jugadoras, no me gustaría dar nombres. Aquí no hay nombres ni apellidos, todas tienen que intentar lo mismo por el equipo", puntualizó Quintana.