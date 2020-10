Problemas con "Manotas" y Nacional, el panameño no aceptó ser suplente

Según informes desde Uruguay y el portal web Ovación, el guardameta panameño Luis "manotas" Mejía, no aceptó ser suplente de Sergio Rochet en Nacional y se fue de Los Céspedes.

Tras el entrenamiento de este viernes a la tarde, Jorge Giordano dio el equipo y al panameño no le gustó no ser confirmado como titular. No está convocado para enfrentar a Deportivo Maldonado, asegura la nota de Ovación.

Después de jugar con la selección de Panamá, Luis Mejía hizo la cuarentena correspondiente y esta semana quedó a la orden de Nacional y empezó a entrenar con normalidad.

Mientras no estuvo, Sergio Rochet atajó con Nacional contra Fénix por la primera fecha del Intermedio, y frente a Alianza Lima por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A Mejía no le gustó la decisión del DT, se molestó, y según expresó el periodista Martín Charquero no aceptó ser suplente en el partido de este sábado contra Deportivo Maldonado, que se jugará a la hora 19.00 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

La noticia se confirmó pocos minutos después, porque Nacional difundió en sus redes sociales la lista de jugadores convocados para jugar en Maldonado y en la misma no aparece el panameño Mejía.

Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentar mañana a Deportivo Maldonado en el Campus 💪🏼🔵⚪️🔴#NacionalSiempre#SomosNosotrospic.twitter.com/OtYo34DSbV — Nacional (@Nacional) October 30, 2020

El guardameta panameño está convocado para la gira europea con la selección de Panamá en el mes de noviembre y según Ovación, no estaría para el clásico del 22 de noviembre contra Peñarol, por la cuarentena obligatoria que debe hacer una vez llegue a Uruguay.