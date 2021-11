Por Carlos Figueroa Jaramillo



El estelar atacante panameño Alberto Quintero sufrió una lesión el domingo en el partido que su equipo Universitario se impuso ante el Melgar (1-2 como visitante) por el fútbol peruano.

A los 26 minutos del segundo tiempo, Quintero intentó iniciar una jugada de ataque, sacandose la marca de dos rivales, sin embargo, en la acción terminó agarrándose la parte posterior de la pierna izquierda.

El panameño fue sustituido inmediatamente.

La baja de "Negrito" no afectará a su equipo en Perú, debido a que no tiene más compromisos en lo que resta de este 2021, destaca el sitio peruano depor.com. No obstante, en la Selección de Panamá suenan las alarmas y están pendientes de su evaluación médica.

Panamá disputará dos partidos camino a Catar 2022 el 12 de noviembre ante Honduras, de visita, y el 16 del mismo mes ante El Salvador, en el Rommel Fernández.