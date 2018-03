Pimentel toma llamado a la selección de Panamá con optimismo

"Estoy agradecido de la nueva oportunidad que me da el profe 'Bolillo'. Estoy optimista y seguro que he trabajado para ganarme un puesto en la selección que irá al Mundial de Rusia", comentó el jugador panameño.

Pimentel estuvo alejado de las canchas y de la selección nacional por casi dos años por una fractura de cadera en la Copa Oro América Centenario en 2016 y luego por una fractura cérvical en la pasada Liga Concacaf, en un partido frente al Walter Ferreti nicaragüense.

"Las lesiones son cosas del pasado, ahora mismo estoy concentrado en mi regreso, contento por la vuelta a jugar, porque con trabajo he podido lograr el objetivo a corto plazo. Creo que con la confianza y el sacrificio que llevo, se me darán las cosas", indicó.

A corto plazo el jugador tenía trazado recuperarse y estar de vuelta en la cancha, pero a luces largas, Pimentel se ve en Rusia 2018.

"Mi objetivo es el Mundial de Rusia, creo que es el obetivo de todo jugador desde que por primera vez patea una pelota en su vida y se enamora del fútbol", señaló.

De las lesiones, Pimentel indicó que ambas fueron fuertes y que en cualquier jugador eran para retirarse del fútbol, pero para él hay algo grande en este deporte.

"Ambas lesiones eran para el retiro, pero si Dios me ha dado la fortaleza y dos oportunidades para regresar es por algo, y estoy convencido que estoy jugando por un propósito y eso le da más peso a este llamado a la selección", expresó.

Pimentel confesó que su familia y su hijo fueron sus motivaciones para levantarse de las lesiones.

"En mi lesión de cadera mi familia fue mi mayor empuje junto a que quería mostrarme que podía salir de esa situación. En la segunda lesión, mi hijo fue mi mayor motivación. Siempre que me levanto, veo la imagen de mi hijo y sé que todo lo hago es por él", señaló.

Sobre los amistosos contra daneses y suizos, Valentín Pimentel manifestó que "es medirse con dos países con un nivel superior al nuestro, en temas como estructura, profesionalismo, liga, por eso ambos partidos serán positivos para nosotros".

Agregó que jugar contra estos rivales ayuda a cada jugador panameño a mirar su nivel y saber como será el Mundial.

"Son estilos de juegos parecidos a los que nos enfrentaremos en el Mundial. Son verticales, fuertes, tácticos, esos nos ayudará muchos a nosotros como jugadores panameños a saber lo que es el fútbol de primer mundo", subrayó.

Aunque habla de mucho respeto hacia los rivales, el jugador deja abierta la posibilidad de que Panamá pueda sorprender a alguna de las selecciones que enfrentará.

"Yo creo que en el fútbol en la actualidad no hay favoritos. Se han dado casos en la que el favorito queda mal, este deporte es once contra once y hay que jugar para saber quien es superior", acotó.

Pimentel matiza la llegada de Panamá al mundial como "agradable" para lo que se busca en el fútbol de Panamá.

"Vamos al Mundial a competir, no creo que ningún jugador tome el mundial como un paseo. Aprenderemos de esa nueva etapa de estar en una copa del mundo y esa experiencia la trasladarán a Panamá los jugadores que estén en esa selección", dijo.