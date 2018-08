Pedro Chaluja, entre Julio Dely Valdés y ¿Luis Fernando Suárez?

"Yo me inclinaría mucho por un técnico de la región: un técnico colombiano que haya tenido la experiencia. Si nos fuéramos a un técnico panameño, definitivamente, que Julio César Dely Valdés merece la segunda oportunidad. Con ojos cerrados me traigo a Julio", manifestó Chaluja.

Chaluja, además, precisó que no ha recibido ofertas formales por ningún timonel futurible: "No me han hecho ninguna oferta formal por un técnico. No he recibido ninguna propuesta ni la he aceptado".

Sobre el colombiano Jorge Luis Pinto, quien también ha sonado con fuerza para dirigir a la Selección de Panamá, Chaluja comentó lo siguiente: "Yo creo que Jorge Luis es un técnico probado. Hay que ver si las condiciones, si el ambiente, si la falta de infraestructura le va a permitir trabajar o no. Hay varias cosas que hay que tener presente".