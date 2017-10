'Patón' Phillips: "Hernán Darío 'Bolillo' Gómez es un estafador"

¿Qué le ocurrió a Felipe Baloy el pasado viernes, después del 4-0 contra Estados Unidos?

“Solo sé decir que los artistas vivimos de las críticas. Mientras tanto, siempre serán críticas constructivas”.

¿Por qué lo dices?

“Para mejorar, todo lo que se trate de noticia siempre es bueno. Analizar las actuaciones y saber cómo te vieron; pero si no fue tu noche, ¡chao!”.

¿Consideras que Baloy estuvo fuera de orden en sus declaraciones y en su actitud con un periodista panameño luego del partido?

“Para mí, sí. Jamás (debió) meterse con la prensa y respetar. Ellos (los periodistas) no tienen la culpa de lo que se desarrolló en el juego. Nadie se escapa de las críticas. Ojo, y nada va a sacar con confrontar a la prensa. ‘Bolillo’ está utilizándolo para él escabullirse. Para mí, ‘Bolillo’ cada vez queda acorralado en sus propias mentiras”.

¿Ves bien que ‘Bolillo’ defendiera a Baloy?

“Para mí, no. No me gusta su forma de manejo. Es muy flexible y patrocinador. Esto viene a que no se preparan como es y el responsable de lo que pasa es él. Utiliza a los jugadores para estar divorciado de la prensa y no ser cuestionado. Ya no cabe una mentira más de ese estafador”.

¿En qué se equivocó ‘Bolillo’ Gómez en el 4-0 frente a EE. UU.?

“…Si jugamos aquí, en Panamá, contra Estados Unidos y Christian Pulisic lo hizo bien con los dos defensas que teníamos, Román y Baloy… ¿Qué se esperaba en casa de ellos? Lo mismo. Pulisic, velocidad. Le daban el cebo para que ellos (los panameños) salieran y con velocidad los mató. (‘Bolillo’) Se equivocó. Para mí, se equivocó. Dijo que iba a jugar con una mano en el bolsillo y una adelante y no lo vi. No guardó nunca distancia ni nada. Él salió y, cuando vio, dice que se equivocó”.

¿En qué se equivoca?

“Un estratega experimentado, no puede equivocarse en estos partidos de eliminatorias jamás. Porque, si fuera así, Pinto (de Honduras) estuviera cometiendo los mismos errores. Pinto, todo el tiempo, lo veo sudado, lleno de sudor el saco. Este señor ('Bolillo') no suda. Este señor no trabaja. Ese es un estafador. Ya que acaben con esta vaina es rápido. Que venga lo que va a venir ya".

¿’Bolillo’ debió respetar más a Estados Unidos?

"Los mensajes que vi de ambos técnicos antes de la antesala del partido... Bruce Arena le dijo que iba a salir a matarlo. Él dijo que iba salir precavido. No hay que respetar al rival, pero sí guardar un poquito de precaución. Ellos tienen más trayectoria, más preparación, más todo. Al minuto 70 u 80, Estados Unidos todavía está corriendo. Debimos meterlos en el juego de nosotros, no nosotros caer en el de ellos. Teníamos que hacer nuestro partido".

¿Qué opinas de la ley del hielo impuesta por 'Bolillo' Gómez a la prensa panameña?

"Esa es una bomba de humo de 'Bolillo' para no ser cuestionado. Cuando hay un problema, el jerarca siempre tiene que dar solución para que no esté el problema entre prensa y jugadores. La idea es tener un momento de paz por el mal momento en el que estamos. Con esa ley del hielo, no vamos a lograr nada. No a la confrontación. Sí al dialogo. En México y en todos lados pasa esto y nadie aplica ley del hielo. Aquí quieren taparle las sinvergüenzuras al técnico".

¿Quiénes deben jugar el martes?

"Es hora de mover las cartas. José Calderón; Michael Murillo, Román Torres, Fidel Escobar, Erick Davis; Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero; Luis Tejada y Gabriel Torres".

¿Qué otra variante harías?

"Podría sacar a Gabriel Gómez y darle entrada a Ricardo Buitrago. Vamos a buscar goles. Estamos en casa. Tenemos que arriesgar y buscar goles. Estamos en casa. Ya nos metieron cuatro y ya aquí tenemos que arriesgar. No le podemos temer a nada. A lo que venga. Hay que ir de frente".

¿Ves a Panamá venciendo a Costa Rica?

"Panamá no tiene un nivel o una identidad de juego para decirte un favorito. No tenemos una contundencia de juego. Yo lo veo empatando".

¿Qué opinas del posible repechaje?

"La preparación de nosotros no ha sido de las mejores. Hemos tenido mucho traspié. Ojalá podamos disputarlo de una manera recuperada, cero problemas, cero discordia... Es algo muy importante cómo vayamos a enfrentar esa fase del repechaje".

¿Quiénes quedaron crucificados en la Sele con el 4-0 ante Estados Unidos?

"Todos están crucificados. Es la forma cómo perdieron. La 'cagaron' cuando se revelaron y cuando 'Bolillo' respalda la decisión de Baloy. Eso lo respalda para desconectarse con la prensa local. Así como escogió a los seis periodistas. Él tiene este divisionismo".