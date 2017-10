"Pareciera que se sigue inventando" en Panamá, dice técnico Mendieta

El ex selección nacional y técnico de categorías menores de Panamá, Víctor René Mendieta, aseguró hoy a Efe tras la derrota 4-0 ante EE.UU. que pareciera que el cuerpo técnico de la selección de Panamá no está "convencido" de lo que está haciendo y "pareciera que se sigue inventando".

"El cuerpo técnico no está convencido de lo que esta haciendo, pareciera que se sigue inventando. Sigue poniendo jugadores sin tener un conocimiento o convencimiento de que esos jugadores van a hacer el trabajo o cumplirán con sus órdenes tácticas. Simplemente los pone a jugar y que hagan lo que les da la gana", comentó.Mendieta agregó que los cambios que se hicieron, en el caso de Edgar Yoel Bárcenas, uno de los habituales del técnico, no fueron precisos debido a que se había trabajado algo en la semana."Aparentemente el técnico no estaba claro en lo que quería, tuvo una semana para planear el partido y luego del mismo nos sale que se equivocó. Eso llama mucho la atención de un técnico de esa experiencia y jerarquía", dijo.El otrora jugador del fútbol profesional mexicano indicó que estas "evidentes equivocaciones" del técnico colombiano Hernán Dario Gómez ponen a Panamá en una situación apremiante en las aspiraciones del país de llegar a su primer mundial de fútbol de mayores.Sobre el esquema táctico del plantel señaló que "el equipo que puso en la cancha nunca se mostró, estuvo partido totalmente entre la línea defensiva y la media cancha, situaciones que le dio los espacios a los Estados Unidos para controlar el juego".Panamá definirá su suerte de local el próximo martes, cuando se enfrente a Costa Rica en el estadio Rommel Fernández, en busca de una plaza a Rusia 2018.