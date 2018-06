Panameños participan del programa social Football for Friendship

Los jugadores de la selección nacional de Panamá no son los únicos panameños que se encuentran en Rusia representando a nuestro país, también lo están haciendo dos jóvenes futbolistas panameños, Diego Birbragher de 12 años y Julio Morán de 16 años.

Diego y Julio están participando de la sexta edición del programa social "Football for Friendship" auspiciado por Gazprom, y que cuenta con la presencia de niños provenientes de 211 países y regiones diferentes.

Esta iniciativa social que inició en el año 2013, promueve 9 valores importantes para que sean cultivados por los niños participantes y la sociedad, como lo son: la amistad, igualdad, justicia, salud, paz, devoción, victoria, tradición y honor.

Desde su llegada a territorio ruso el pasado 8 junio, tanto Diego como Julio han formado parte de distintas iniciativas que se llevan a cabo en F4F, como el Campamento Internacional de la amistad y el Campeonato Mundial de Football for Friendship.

"Ha sido una muy buena experiencia, he conocido personas de diferentes culturas, religiones y países. Me preguntan mucho por Panamá y nuestra participación en el mundial, y me siento muy orgulloso de poder formar parte de esto", aseguró Julio Morán.

"Nunca imaginé que iba a participar de un evento tan bonito. Hay niños de países que no esperaba, he tenido la oportunidad de convivir con todos ellos y de aprender cosas nuevas", comentó Birbragher.

Este 13 de junio los panameños estarán el Foro de niños de Football for Friendship, en el que participarán embajadores del programa, estrellas famosas del fútbol mundial, activistas sociales rusos y extranjeros, y periodistas de los medios de comunicación más importantes del mundo.