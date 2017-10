Panameños Román Torres y Michael Murillo, en el XI ideal de la MLS

Brandon Knigton: el guardameta de los ‘Revs’ fue una pieza clave del equipo en la última jornada para que estos consiguiesen llevarse la victoria. A pesar de recibir dos goles, tuvo varias acciones en las que acertó para atajar los disparos de su rival.

Amir Murillo: el joven lateral panameño fue una de las mejores incorporaciones de la liga en la ventana estival. A pesar que su nombre no ha estado entre los mejores jornada a jornada, siempre ha tenido actuaciones solventes y en la última semana anotó el gol que dio la victoria a su equipo en la Atlantic Cup.

Leonardo: el central tuvo una gran participación en el partido de esta semana, ya que fue clave en dos de los tres goles de su equipo. Anotó el primer gol en los primeros minutos del mismo y dio la asistencia en el segundo. También estuvo muy activo en defensa, desbaratando algunas de las ocasiones de su rival.

Román Torres: la participación del central panameño esta semana fue clave para la victoria de los Sounders. Con más de una hora con un jugador menos, el equipo ‘esmeralda’ tuvo que resistir los continuos ataques de su rival, en donde el experimentado jugador estuvo muy acertado.

Roland Lamah: un doblete del extremo belga sirvió para que el equipo lograse la victoria en un partido importante para los texanos. Estuvo muy participativo en el ataque creando varias de las ocasiones de peligro de su equipo, poniendo en apuros a la débil defensa californiana.

Nicolás Lodeiro: el futbolista uruguayo tuvo un papel principal en la goleada de la franquicia ‘esmeralda’ ante Colorado Rapids. Anotó dos goles y creó muchas de las acciones de peligro los locales. La recuperación de su mejor nivel en este final de temporada ayudará al equipo a realizar un buen final de la misma.

Mauro Díaz: el ‘playmaker’ del FC Dallas dio un recital de juego en el último partido del año, dejando destellos de aquel futbolista que deslumbró la pasara temporada. En la goleada de su equipo participó en los tres últimos goles dando dos asistencias y anotando un gol.

Ilsinho: el futbolista brasileño fue uno de los nombres propios del Union en la goleada de su equipo ante Orlando City. Se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para la defensa rival superándolos con continuos desbordes, los que coronó con un doblete.

Fafa Picault: el extreme puso el broche de oro a una gran temporada con el partido más completo que se le recuerda. De los seis goles que anotó su equipo, el neoyorkino participó en tres de ellos con dos goles y una asistencia.

David Villa: el delantero español ha tardado algunas jornadas en volver. Tras la lesión de jugador con la selección estuvo varias semanas con un rendimiento bajo para lo que está acostumbrado. Pero en esta semana volvió a resurgir, anotando un nuevo doblete que lo pone como firma candidato al MLS MVP.

Chris Wondolowski: el veterano delantero estadounidense continúa año tras año superándose a sí mismo, sin olvidar algo que un delantero tiene innato, el gol. Anotó el segundo gol de su equipo y dio la asistencia para el tercer con el que se clasificaban para la post temporada.

Last one of the season. 👏Week 33's finest: https://t.co/B2dLCVQvKvpic.twitter.com/ctRFCmLA5Y