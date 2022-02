Por Carlos Figueroa



Nicolás Muñoz marcó la noche del sábado un nuevo gol en el fútbol salvadoreño para llegar a 301 anotaciones e igualar la marca en poder del guatemalteco Juan Carlos "Pin" Plata.

Datos estadísticos de el periódico El Gráfico de El Salvador señalan que el panameño, de 40 años, suma hasta el momento 301goles en 600 partidos de liga desde el Clausura 2004 cuando debutó con el Chalatenango ante el FAS en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana su andar goleador en el fútbol salvadoreño.

"Es increíble lo que he realizado y no sé cuántos jugadores tendrán la dicha de llegar a estos goles, yo gracias a Dios la he tenido y estoy muy contento y agradecido con Dios. Agradezco a todos mis compañeros que he tenido durante todos estos años que estuve acá y sin ellos esto no fuera posible", señaló Muñoz al mencionado diario cuscatleco.

Con el tanto anotado ayer con el Municipal Limeño ante Santa Tecla, el goleador oriundo de San Miguelito sumó su cuarto gol en siete fechas disputadas en el presente torneo. Su próximo partido será el sábado 19 de febrero ante Alianza, donde podría establecer la nueva marca centroamericana.