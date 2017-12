Panameño Luis Tejada está muy cerca de Melgar, según su agente

El internacional con la Selección de Panamá, según dejó entrever su agente, el argentino Emiliano Sebastiano en el programa ‘Fútbol Como Cancha’, no continuaría en el Universitario de Deportes. "Melgar es una opción. Lleva varios años queriendo tener a Luis", dijo el mánager.

Y agregó: "A veces el silencio dice muchas cosas, entonces habrá que avanzar con las propuestas que hay (Melgar), lamentablemente no es una decisión del jugador ni mía para seguir negociando (con Universitario). El límite era hoy (por viernes), quedaron en hablarme y no me han hablado".

En ese sentido, Sebastiano añadió que “ya se venció el plazo establecido para las negociaciones con los merengues”.

"Di mi palabra que hasta que no tenga algo resuelto, la prioridad es Universitario, pero no puedo estar esperando que se dignen en darme una oferta por un jugador que hizo casi 20 goles en la temporada", concluyó.