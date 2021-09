Torres llega a la Liga junto al internacional costarricense Celso Borges, como refuerzos para el presente torneo.

La cuenta del club hizo oficial el fichaje al mediodía de este martes 21 de septiembre.

La noticia explotó como bomba en las redes sociales.

Torres viene de jugar durante este año en Pumas, club donde solo anotó un gol en 20 partidos y no pudo brillar debido a la crisis del equipo así como un sistema de juego que no lo ayudó.

Ahora en Costa Rica, espera volver por la senda del gol y regresar a la Selección Mayor de Panamá.

Gabriel Torres se expresó en redes sociales, luego de su contratación con la Liga Deportiva Alajuelense:

Aprendí que Dios permite muchas cosas en mi vida, tanto de bendición, cómo procesos dolorosos, y hasta hoy puedo dar gracias por todo eso que he vivido, me han hecho una persona fuerte, una persona de fe, y no tengo temor de lo que pueda venir, porque Dios esta conmigo. ⚫️🔴🇵🇦⚽️ pic.twitter.com/k5A100viMR