Panameño Armando Polo, seguido por los grandes de El Salvador

Polo, quien pertenece a Tauro, platicó este domingo con SomosLaSele y analizó su situación actual...

¿Cuáles son las claves del gran momento anotador de Armando Polo?

"La confianza ha sido la clave. Vengo de ser campeón con Tauro. La motivación es mi familia. Quiero seguir rompiendo las marcas. La clave es mi familia, que es mi fortaleza. Deseo superar la marca de 12 goles".

¿Sueñas con la Selección de Panamá?

"Siempre pienso en la selección. Quiero volver a vestirme de rojo y representar a mi país. Sé que eso va a llegar pronto".

¿Has recibido ofertas de equipos salvadoreños?

"La verdad, sí. He recibido varias ofertas. Sí y de equipos grandes".

¿De equipos grandes de El Salvador?

"No puedo decir nombres. Tengo que mantenerlo en reserva. Equipos grandes. No solamente de El Salvador, de otros lugares también".

¿Volverás a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) el próximo semestre?

"La verdad, no quisiera. No quisiera. Aquí hay cosas buenas. No creo, pero si me tocara llegar a la LPF, llegaría con gusto. Me debo a esa liga también".

¿Dónde estará tu futuro en el 2018?

"La verdad, no lo sé. Todavía no lo sé. Hay muchas pretensiones. Tengo que analizarlo yo con la gente del Tauro".