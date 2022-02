Por Somos La Sele



Christopher Cragwell, joven zaguero de 20 años, deja las filas del Club Deportivo Árabe Unido por el New York Red Bulls de la MLS de Estados Unidos.

El panameño llega al club neoyorquino en calidad de préstamo hasta el final de la temporada 2022 del Campeonato de la USL. Nueva York tiene la opción de compra.

Cragwell fue titular en 14 partidos y registró 1275 minutos con el primer equipo del Árabe Unido durante la temporada 2021 y fue nombrado tres veces para el Equipo de la semana de la liga.

"Estamos emocionados de que Christopher se una a nuestro equipo New York Red Bulls II y no tengo dudas de que traerá la dureza y el físico muy necesarios a la línea de fondo”, dijo el director de la Academia Red Bulls, Sean McCafferty al sitio web oficial del club.

"Aunque es joven, ya tiene una buena experiencia en su haber, por lo que esperamos que desempeñe un papel importante dentro del grupo durante la temporada 2022", agregó.

Cragwell fue seleccionado para la Selección Nacional Sub-20 de Panamá en 2019 y 2020, pero no registró ninguna aparición ya que los torneos se suspendieron debido a COVID-19.

"Me siento muy feliz porque esta será una oportunidad muy valiosa en mi vida", dijo Cragwell. "No esperaba entrar en una organización tan importante como Red Bulls, pero gracias a mi trabajo y mi sacrificio he podido tener esta oportunidad", apuntó el defensor.