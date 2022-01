El empate de Costa Rica ante México en condición de visitante, nos obliga a conseguir un punto en alguna de las dos visitas que nos quedan (México o Estados Unidos). Los ticos, que se han acercado peligrosamente a cuatro puntos viajan hasta Kingston para enfrentar a Jamaica, un duelo que en principio podría ser accesible para el equipo de Luis Fernando Suárez, aunque los caribeños son especialistas en complicar los partidos.

En la última ventana de la eliminatoria, Panamá abre el 24 de marzo como local ante Honduras, colero esta fase final. Sin excedernos en confianza, este partido debería servir para sumar de a tres puntos y meter presión tanto a Costa Rica, que recibe a Canadá en esta jornada, al igual que México y Estados Unidos, equipos jugarán entre sí y que suman un punto más que la "Sele" (18).

