En la última ventana de la eliminatoria, Panamá abre el 24 de marzo como local ante Honduras, colero esta fase final. Este partido debería servir para sumar tres puntos y meter presión a Costa Rica, que recibe a Canadá en esta jornada. De ganar, combinado con un revés de los ticos, quedaríamos más cerca del boleto al repechaje con el campeón de Oceanía.

Estamos por llegar al final de las Clasificatorias pero todavía hay mucho por jugarse 💪 #CWCQ-We are almost at the #CWCQ finish line but there is still plenty of action to be had 💪 pic.twitter.com/vGqzbIhQHc