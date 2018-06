Panamá preparó partido ante Inglaterra

Luego de volver de Sochi, donde el pasado lunes debutó ante Bélgica, los jugadores realizaron ayer miércoles trabajos en el gimnasio del hotel de concentración, en horas de la mañana, para luego, en horas de la tarde, tener tiempo libre, el cual utilizaron para recorrer algunos puntos turísticos de Saransk, sede del campamento base.

Preparando estrategias

En la mañana de hoy, el técnico Hernán Darío Gómez puso al que podría ser el equipo titular ante los ingleses en un trabajo de fútbol en espacios reducidos, iniciando desde la defensa y sumando poco a poco los jugadores por posición hasta completar los once.

Todos los jugadores se encuentran disponibles por lo que el técnico Gómez podrá contar con todo su arsenal para el cotejo dominical.

Invitados

El técnico Hernán Darío Gómez invitó al entrenamiento de esta mañana a tres históricos del fútbol panameño: Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia, Gary Stempel y Jorge Luis Dely Valdés.

Tapia escribió su nombre en los anales de la historia del balompié en nuestro país al anotar el primer gol panameño en una eliminatoria mundialista. Lo hizo en abril de 1976 ante Costa Rica.

Stempel, por su parte, logró clasificar a Panamá a su primer mundial de cualquier categoría, el Sub-20 de Emiratos Árabes Unidos del 2003.

Finalmente, Dely Valdés tuvo un exitoso periplo a nivel internacional en clubes de Argentina, Uruguay, Chile y Japón, además de Panamá. Igualmente fue asistente técnico de su hermano, Julio César, en el mundial Sub-20 de Canadá, en el 2007, y en la selección mayor en la eliminatoria a Brasil 2014.

Redoblar esfuerzos

Para Luis Tejada, uno de los dos jugadores que atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa esta mañana, Panamá deberá trabajar el doble para poder vencer a Inglaterra.

"Debemos redoblar esfuerzos con relación a nuestro partido ante Bélgica si queremos vencer a Inglaterra el domingo", señaló Tejada, quien agregó que: "nosotros (el equipo) desea hacer las cosas bien en el mundial y trataremos de ganar un partido porque sí se puede, tenemos que creérnosla, así como otros países que creyeron, lo lograron".

Por su parte Luis Ovalle, quien también compareció ante los medios, habló de lo que representa jugar con equipos de mayor jerarquía a nivel mundial.

"Es normal que por ser debutantes los demás equipos nos vean por encima de los hombros... equipos cuyos jugadores valen millones de dólares... pero en la cancha los millones no juegan, somos once contra once", sostuvo Ovalle.

Entrenamiento y viaje

Para mañana, viernes, la selección nacional entrenará desde las diez de la mañana en el campamento base de Saransk para luego preparar el viaje a Nizhny Novgorod.

El vuelo chárter está programado para las 14:30 horas.

El sábado por la tarde se hará el reconocimiento de cancha del estadio Nizhny Novgorod.