Panamá se prepara para partido con Anguila y República Dominicana

Por Boris Alexander Cruz Caballero



La selección de Panamá cumplió de manera satisfactoria su doble jornada de entrenamientos en la cancha del Colegio Panamá y en el estadio Rod Carew, sede de los partidos ante Anguila y República Dominicana.

La experiencia de Gabriel Torres, es para el grupo muy importante.

"Estoy aquí para aportar toda mi experiencia, tengo cierta cantidad de partidos en la selección, es lo que trato de hacer de que nuestros compañeros se sientan más liberados, la presión mediática la tomo yo, que me señalen a mí de que no marco goles o todo lo que quieran pero que dentro de la cancha siempre me hago matar por mis compañeros y eso es lo que trato de comunicarles a todos".

Por su parte, Luis "Manotas" Mejía se siente muy motivado con jugar estos partidos en casa.

"Estamos en casa, con nuestra gente, cerca de nuestros seres queridos, que es una motivación también muy importante, esperemos estar a la altura y sabemos que tenemos que lograr los seis puntos".

El director técnico de la selección nacional, Thomas Christiansen, se refirió a los encuentros importantes de la Sele ante Anguila y República Dominicana:

"No solamente tengo que pensar en los dos partidos que tenemos en frente; si hacemos las cosas bien vamos a tener dos más y ese es el objetivo que nos proponemos; hacer lo correcto para afrontar estos partidos".

(Con información de David Peña)