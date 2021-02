Panamá jugaría en República Dominicana, las eliminatorias del mes de marzo

Por SomosLaSele



Christian Núñez destacó en Somos La Sele Radio que, FIFA no aceptó jugar en Penonomé por no tener un aeropuerto internacional en la ciudad coclesana y se estaría pensando en otro país.

"Al final FIFA no acepta que juguemos en Penonomé porque no cumplía con ciertos requerimientos, no el estadio, sin embargo algunas condiciones que te exige FIFA con temas de aeropuerto, con cierta cercanía al estadio y otros temas que nos afectaron en esa decisión".

Según Núñez, en reunión con Concacaf, se habló del grupo de Panamá (Grupo D), destacando que en Anguila no se puede ingresar, en dicha reunión se estudió la viabilidad de jugar en una sola sede.

La opción de jugar en la fecha FIFA del mes de marzo todos los partidos en República Dominicana, ante Barbados y Dominica, es la que más fuerza está tomando y es viable para todas las federaciones, Concacaf tendría que hacerlo oficial, señaló Christian Núñez, director de selecciones nacionales de Fepafut.

"Sale a la luz la opción de jugar en la fecha FIFA del mes de marzo, jugar todos los partidos en República Dominicana, se irá a jugar en un sólo país".

Los partidos de Panamá en el mes de marzo serían el 25 ante Barbados y el 28 ante Dominica.

República Dominicana estaría muy cerca de ser sede de otros grupos en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

La segunda ventana del grupo D se espera que todo esté en orden para los partidos de la Sele, el 5 de junio contra Anguila (Visitantes) y el 8 de junio de locales ante República Dominicana.