Panamá iniciará sus trabajos con miras al amistoso contra Venezuela

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) dijo en un comunicado que José Luis Rodríguez, jugador del NK Istra 1961 de la liga croata, "fue (ayer) el primer legionario en arribar a Panamá con miras al partido amistoso del próximo 11 de septiembre ante Venezuela en el Rommel Fernández".Rodríguez, quien estuvo con la selección en la pasada Copa Mundial Rusia 2018, es uno de los diez jugadores internacionales llamados por el técnico interino Gary Stempel para enfrentar a la "Vinotinto".Hoy llegó el portero Luis Mejía, del Nacional de Uruguay y en las próximas horas arribarán Michael Amir Murillo (New York Red Bulls, USA), Fidel Escobar (New York Red Bulls, USA) y Cristian Martínez (Columbus Crew, USA).Para mañana se espera el arribo de Gabriel Torres (Huachipato FC, CHI), Miguel Camargo (Mineros de Guayana, VEN), Rolando Blackburn (The Strongest, BOL), Román Torres, (Seattle Sounders, USA) y Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes, USA).La Fepafut indicó que la selección iniciará mañana lunes los entrenamientos desde las siete de la mañana (12:00 GMT) en el Rommel Fernández, en donde el encuentro se celebrará bajo las órdenes del árbitro jamaiquino Oshane Nation, acompañado por sus compatriotas Melvin Reid y Nicholas Anderson, como asistentes, mientras que el salvadoreño Iván Barton será el cuarto árbitro.Panameños y venezolanos se verán las caras en otro duelo amistoso en categoría absoluta. En 14 partidos entre ambas escuadras, la Roja centroamericana tiene cinco triunfos, contra cuatro de la "Vinotinto" y cinco empates.El último partido entre ambas selecciones se dio el 24 de mayo de 2016 en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña, que terminó sin goles.

EFE.