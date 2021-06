Panamá gana con solvencia y espera a Curazao camino a Catar 2022

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Panamá impuso su favoritismo y venció por marcador de 3-0 a República Dominicana para avanzar con paso perfecto a la segunda ronda de la eliminatoria de Concacaf camino a Catar 2022.

Con un fútbol por momentos brillante, equilibrado y mostrando una buena defensa, la "sele" se impuso con autoridad y solvencia la noche de este martes 8 de junio en el estadio Rod Carew.

Con la entrada de Bárcenas y José Luis Rodríguez en el segundo tiempo, el equipo mostró mejor eficacia en ofensiva, donde el equipo se vio más punzante de cara al arco rival.

Ante Curazao debemos hacer los ajustes y Thomas Christiansen debe tener su once ideal para superar esta fase. Hasta el momento el técnico no repite alineación, un serio indicio que no ha encontrado su equipo titular, sobre todo del mediocampo hacia adelante.

| #SomosLaSele | Revive el gol de Aníbal Godoy. Panamá 1-0 República Dominicana. pic.twitter.com/GkWz5kafy6 — SomosLaSele (@SomosLaSele) June 9, 2021

Panamá abrió a los 8 minutos, cuando después de un desborde de Alberto Quintero, el balón quedó suelto y Aníbal Godoy, con sutil remate de pierna zurda, desde fuera del área, superó al meta dominicano.

Bárcenas al minuto 66 estiró la ventaja al recibir un pase de José Fajardo, quien ganó la banda derecha y metió el pase para que el atacante del Girona definiera en dos tiempos: estrelló su remate en palo, con la suerte que el balón le quedó para que sepultara el balón en la red.

Waterman, de pierna zurda, marcó el 3-0, tras combinar con Bárcenas y César Yanis, quien se anotó la asistencia.

Gol clave

El gol de Godoy a los 8 minutos y la entrada de Alberto Quintero como titular fue importante para el equipo nacional, que encontró en el hombre de Universitario de Perú, un arma difícil de contener en ataque.

Panamá fue dueño de la pelota desde el inicio del compromiso y encontró a un rival atrevido, pero carente de jugadores de calidad en ataque que pudieran hacerle daño a Panamá.

Ahora viene Curazao, el último escollo, antes de llegar al Octogonal. La serie arranca el sábado 12 de junio en Panamá y culmina el martes 15 en territorio caribeño.