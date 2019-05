Panamá contra Surinam en números, Campeonato Sub-17 de Concacaf 2019

Los dos equipos vienen de empatar en su anterior juego. Panamá empató 2-2 vs. Costa Rica y Surinam igualó 1-1 ante Curazao.

Se enfrentarán por primera vez a nivel Sub-17 de Concacaf.

-En la Jornada inaugural del Grupo H, Panamá igualó 2-2 vs. Costa Rica, con goles de Manfred Ugalde y Geancarlo Castro (CRC); Éric Pinto y Aarón Lowis (PAN). Por su parte, Surinam empató 1-1 ante Curazao, con anotaciones de Geraldo Reumel (SUR) y Roshyson Anita (CUW).

-Panamá (PAN) cumplirá 35 juegos en el Sub-17 de Concacaf. Récord: 34 JJ: 14G-4E-16P (53-GF-73-GC / -20 GD.)

-Para Surinam (SUR) será su 5to juego en el U-17. Récord: 4 JJ: 2E-2P (2GF-7GC / -5 Dif.). No ha ganado un partido todavía.

-Los mejores resultados de PAN en el Sub-17: (7-0) a Haití en Honduras 2015 (Grupo B), goles de Córdoba (2), Ávila (2), Beckles, Carrasquilla y Rodríguez; y 6-0 a Islas Caimán en Cuba 1992 (Grupo A).

-Los mejores resultados de SUR en U-17 fueron los 2 empates de su historia: 1-1 vs. Cuba, goles de Rendon (C) y Hoever (S), Grupo B en Panamá 2017 y 1-1 vs. Curazao, goles de Geraldo Reumel (S) y Roshyson Anita (C), Grupo H en el 2019.

-Resultados negativos de de SUR en el Campeonato U-17 fueron las derrotas 3-0 vs. Costa Rica y 2-0 vs. Canadá en el Grupo B de Panamá 2017 (25 y 28 de ABR 2017 respectivamente).

-Las peores derrotas de PAN en el Campeonato U-17 de Concacaf: 10-0 vs. México en México 1985 (Grupo A) y 8-0 vs. Canadá en Cuba 1992 (Grupo A).

-Demelcio Fer (SUR) fue clave para evitar la derrota de su equipo vs. Curazao. El guardameta completó 6 salvadas y fue la figura del partido.

-Edilson Carrasquilla (PAN): fue el que más pases completó (25) y recuperaciones de balón (2) dio la asistencia en el empate 2-2 ante Costa Rica.

-Ferando Hoepel (SUR) fue el futbolista con más disparos en el 1-1 ante Curazao (5 remates).

-Aarón Lowis Christie (PAN): anotó el gol del empate sobre el final del juego.

(Concacaf)