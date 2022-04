La organización del certamen confirmó la participación de Panamá en ese certamen en el que competirán un total de 12 selecciones.

El conjunto panameño estará en el Grupo A junto a Argentina, Arabia Saudita y Francia. Su primer partido será el 29 de mayo ante los franceses, el 1 de junio se enfrentará a los argentinos y el 4 de junio medirá fuerzas con el elenco saudí.

El elenco Sub-23 ha estado entrenando en los últimos meses bajo las órdenes del entrenador español David Dóniga.

Bienvenido !Panama (@fepafut) will make their first ever appearance at the @TournoiMRevello in 2022 ! 🇵🇦 #TMR2022pic.twitter.com/M1Ke1uwKIb