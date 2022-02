Por SomosLaSele



Las selecciones de Panamá Y Honduras se enfrentarán esta tarde en el estadio Olímpico Félix Sánchez de República Dominicana, sede del Premundial Sub-20 de Concacaf que se disputa en ese país caribeño.

La selección de Panamá viene de perder ante su similar de México 3-0 y esperan poder reaccionar ante las catrachas esta tarde desde las 3:00 pm.

Uno de los talentos de la selección dirigida por Raiza Gutiérrez es la chiricana Ericka Araúz, en una entrevista realizada al centro de prensa de Fepafut, Araúz sostuvo que gracias a las visorias organizadas por el entrenador Víctor Suárez en el 2018 en Bugaba, ella se dio a conocer.

“El Profe Suárez fue el que me recomendó iniciar mi carrera en la LFF, más precisamente en el CAI en donde él era asistente de Ana Vargas”, recuerda.

“En un partido contra Panamá Oeste, semifinales de ida, tuve demasiadas oportunidades para golear y ese día no se me dieron las cosas. Me sentí demasiado frustrada. El Profe Iván me tranquilizó. Ese día tuve una reflexión: me ayudó mucho para hoy estar más tranquila”, comenta mientras analiza cómo su fortaleza mental ha ido evolucionando con el correr de los partidos en la LFF.

Luego del gran 2021 que tuvo, el Tauro FC no dudó en contactarla e invitarla a sumarse a su proyecto de cara a la temporada 2022: “No esperaba que se dieran los dos títulos de goleadora. Recién llegaba al club y quería adaptarme el grupo. Pude haber hecho más. Después del torneo Apertura me preparé para superar la marca y pude aumentar la cifra en el torneo Clausura. Espero seguir por el mismo camino en el Tauro”.

“Mis papás, Erick y Lisbeth, son lo más importante que tengo en mi vida. Siempre me han apoyado. Al principio mis abuelos no estaban muy de acuerdo con que jugara al fútbol. Pero lo terminaron aceptando y hoy están muy orgullosos de mí”, finaliza con gratitud hacia sus familiares. Misma gratitud con la que hoy, Ericka Araúz, se muestra al trabajar con profesionalismo por la selección Sub-20 de Panamá.

(Fepafut)