Por Somos La Sele



En un partido reñido, la Selección de Fútbol Sub-20 de Panamá venció en tiempos extras a los Rayados de Monterrey, por 3 goles a 2, y avanza a la final del torneo Dallas Cup donde medirá fuerzas ante su similar de El Salvador.

Ese triunfo en semifinales consolida el buen paso que ha tenido el elenco Sub-20 panameño en ese certamen donde acumula tres victorias y un empate en cuatro partidos realizados.

El juego ante los Rayados se realizó en el Toyota Stadium, la casa del FC Dallas en la Major League Soccer (MLS).

"El campo era un poco grande, estábamos un poco fatigados. Gracias a Dios tuvimos ese plus, estábamos muy unidos y conseguimos la victoria", comentó Rafael Mosquera.

El jugador marcó el primer gol del equipo panameño en ese partido.

"Me sentí muy feliz de anotar, ya que quería golear y feliz de apoyar a mi selección", expresó. " Es muy importante este torneo. Necesitamos llegar al Premundial con buen ritmo y, gracias a Dios, se nos están dando las cosas", agregó.

La selección panameña tenía ventaja de dos goles la que no pudo mantener ante el conjunto de Monterrey, lo que forzó a la prórroga donde concretó la victoria.

"Por momentos el partido se nos salió de las manos. Estuvimos un poco desconcentrados, pero pudimos trabajar en grupo, afrontarlo de la mejor manera y sacar el resultado al final", indicó Omar Alba.

El jugador concretó el segundo tanto del colectivo panameño, algo que le llenó de alegría.

"Me sentí 'hinchón', no sabía qué hacer cuando marqué ese gol", recordó. " Me dije: '¡Chuzo, goleé!' La verdad me sentí muy feliz".

Ahora el próximo reto será afrontar al elenco salvadoreño, que llega a la final tras vencer en semifinales a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por 2 a 0. El partido se realizará el domingo 17 de abril en el Toyota Stadium desde las 4:00 p.m.

"Dios primero vamos a llevar ese título a Panamá. No queremos quedarnos sin nada", añadió Mosquera.