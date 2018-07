Panamá y República Dominicana empataron en el segundo fogueo internacional

Las acciones arrancaron a las 5:00 p.m. con un equipo visitante dispuesto a poner en aprietos al equipo panameño, dando resultado con su cometido al minuto 25 con el gol de Juan Pineda, quien aprovechó las desatenciones en el área de la defensa local y para definir con un potente disparo.

Llegado el descanso con el 0-1 en contra, Panamá hizo los ajustes necesarios y logró empatar a través de Efraín Bristán al 50’, quien anotó tras una serie de rebotes en el área rival.

El partido continuó a toda intensidad, con opciones de gol para ambos oncenos; sin embargo, prevaleció la paridad.

Vale resaltar, que estos conjuntos se enfrentaron el pasado viernes y en el que los dirigidos por Jorge Dely Valdés se impusieron 2-1.

En agenda

Mañana lunes 9 de julio el seleccionado tendrá descanso. Por lo que del martes al viernes se entrenará en el estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., y el sábado de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

Panamá viajará el miércoles 18 a República Dominicana para sostener los dos encuentros restantes el viernes 20 y domingo 22.

Estos amistosos forman parte de la preparación en busca de afinar detalles para el Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2018 que será en noviembre.

Titulares de Panamá:

Emerson Dimas

Yeikol Soto

Guillermo Benítez

José Ortega

Andrés Rodríguez

Édgar Cunningham

Carlos Peralta

Carlos Kirton

Diego Valanta

Saed Díaz

Newton Williams.

(Fepafut)