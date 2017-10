Panamá no fue Panamá en Orlando...

Panamá nunca llegó a Orlando, Florida, EE. UU. La garra de los jugadores se quedó en tierra istmeña. De paso, no fue un rival digno ni la sombra de lo que algún día fue. La realidad es que se agotó la gasolina del avión en el momento menos oportuno y (para colmo de males) Estados Unidos no es de los rivales que te va a perdonar la vida ni mucho menos. Ellos viven del 'show', del espectáculo, y del nunca dejar de atacar. Anoche lo dejaron bien claro. Panamá no fue Panamá y lo pagó carísimo. Simple y cierto.