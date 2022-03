Por Boris Alexander Cruz Caballero



Luego del empate 1-1 ante la selección de Honduras, los dirigidos por Thomas Christiansen volvieron a sus entrenamientos este viernes en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, antes de su viaje a Orlando, Florida para el partido ante los Estados Unidos.

Este viernes en horas de la mañana, la selección de Panamá realizó trabajos de recuperación.

Minutos antes del entrenamiento en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, los jugadores Alberto Quintero y Gabriel Torres atendieron a los medios de comunicación.

Alberto "Negrito" Quintero destacó que son un grupo fuerte y le hizo un pedido a la afición: "Somos un grupo fuerte, unidos y yo se que nos espera algo bueno, no hay que bajar la cabeza, yo le pido a todos a la prensa, a la fanaticada, que sigan creyendo, que tengan mucha fe, que al final mientras que haya oportunidad hay que seguir intentándolo hasta agotar nuestra últimas posibilidades y eso es lo que nosotros vamos hacer".

Por otro lado, Gabriel Torres, delantero de Deportes Antofagasta, con mucha autocrítica, reconoció que se falló en varias cosas ante Honduras; "Por ahí en algún momento equivocamos mucho nuestro juego, a lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer dentro de la cancha, pero son cosas que pasan dentro del fútbol, hay veces que las cosas salen bien y otras que no salen tan bien, pero cuando no salen tan bien pero cuando no salen tan bien tenemos que hacernos fuertes como grupo".

El equipo que comandado por el míster Thomas Christiansen, estará viajando mañana sábado rumbo a la ciudad de Orlando, Florida en un vuelo chárter desde las 8:00 a.m.

