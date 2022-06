Por Somos La Sele



Este jueves a las 6:30 pm por TVMAX arranca la Liga de Naciones de Concacaf con la participación de nuestra selección nacional quienes reciben a Costa Rica en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Este partido es correspondiente al grupo B de la liga A en esta Liga de Naciones 2022-2023 ambas selecciones vivieron unos duelos intensos durante el octagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022 donde los ticos consiguieron el repechaje, mientras que Panamá terminó eliminada.

Los dirigidos por Thomas Christiansen luego de su eliminación al Mundial de Catar 2022 jugaron un partido amistoso el pasado 1 de mayo ante El Salvador donde los cuscatlecos ganaron 3-2 en un partido que no se pudo concluir debido al mal tempo.

El míster sobre este partido ante Costa Rica, sostuvo que le da igual si Keylor Navas esté o no en el marco tico: " Hizo muchos puntos para Costa Rica, fue un jugador clave, para ellos y contra nosotros paró siete, ocho ocasiones buenas y ante eso es complicado, que no esté ahora o esté, me da igual tenemos que pensar en ganar y hacer un buen partido, hay que ir con mucha agresividad intentado ganar el partido nosotros no podemos pensar en que ellos van a la repesca, vamos a ir fuertes y vamos a ir a por los tres puntos".

Por su parte Costa Rica quienes tienen como principal objetivo en este mes, es el repechaje ante Nueva Zelanda, pero afrontarán con mucha seriedad esta Liga de Naciones, así lo señaló Luis Fernando Suárez, director técnico de Costa Rica:

" Cuando se juga a nivel internacional, pruebas con la Selección nunca se hacen. Siempre se debe buscar la forma de hacer las cosas correctas para poder ganar, eso es lo más importante”.

Suárez les ha insistido a sus dirigidos que frente a Panamá, hay una responsabilidad grande, representar a su país y conseguir la victoria.

El pasado 27 de enero de este año, jugaron por última vez, partido de eliminatoria mundialista donde los ticos ganaron 1-0 con gol de Bryan Ruíz.

Alineaciones probables:

Panamá: Luis Mejía, Eric Davis, Fidel Escobar, Roderick Miller, Michael Amir Murillo, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Alberto Quintero y Rolando Blackburn.

Costa Rica: Esteban Alvarado, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Aaron Suárez, Gerson Torres, Joel Campbell y Johan Venegas.