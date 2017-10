Panamá y el "Bolillo" Gómez llegan al Mundial con varias tareas pendientes

El defensor Román Torres, héroe ayer del partido frente a Costa Rica (2-1), es el máximo anotador de la era "Bolillo", con cinco dianas, incluyendo amistosos y otras competiciones.El elenco panameño solo anotó nueve goles, siendo el segundo peor de la hexagonal final, por arriba de Trinidad y Tobago, que marcó siete tantos.Solo tres delanteros marcaron en la hexagonal, entre esos Gabriel Torres, Blas Pérez y Abdiel Arroyo, mientras que los demás goles han sido de Román Torres (2), Fidel Escobar y Gabriel Gómez.El "Bolillo" Gómez de cara al Mundial tendrá que trabajar más en el ataque nacional, si quiere hacer un papel aceptable en Rusia.El experimentado seleccionador ha probado con varios atacantes en búsqueda del relevo de Blas Pérez y Luis Tejada, ambos con 36 años, pero ha sido infructuoso.Antonio 'Tony' Taylor, Nicolás Muñoz, Roberto Nurse, Ismael Díaz, Jorman Aguilar, Rennan Addles, Rolando Blackburn y Carlos Small tuvieron su oportunidad pero, al final, contribuyen a aumentar la nostalgia por los tiempos de Blas Pérez y Luis Tejada, los llamados "viejitos" de la selección panameña, que suman más de 70 goles.Más allá de los veteranos jugadores panameños, la roja centroamericana llega al Mundial con una polémica encima, luego que varios diarios de España, Estados Unidos y Honduras se hacían eco de un gol "fantasma", del cual los medios panameños no hacen mucho ruido.Pero ese silencio en Panamá puede tener un motivo y un respaldo fuerte, y es que en el reglamento de la FIFA dice: "El árbitro tomará la decisión final", por el momento, el árbitro guatemalteco Walter López validó el tanto de Blas Pérez en el informe final.Pérez decía dentro de la celebración que no sabía como había entrado el balón, pero lo importante es que se clasificaba a Rusia.El jugador del Municipal de Guatemala adelantó que llegar al Mundial de fútbol de Rusia 2018 es la mejor manera de cerrar su carrera como futbolista.La Copa del Mundo de Rusia 2018 deja otra tarea a Gómez.De continuar al frente del equipo panameño, el técnico colombiano deberá buscar el relevo de estos jugadores que se van, para poder seguir siendo competitivos y repetir la experiencia mundialistaDentro de las asignaturas pendientes, también está la preparación física de los jugadores para Rusia.Antes de salir hacia Estados Unidos, el "Bolillo" Gómez dijo "lo primero que hay que ver es el peso de los jugadores, siempre hay problemas de peso".El trabajo físico de los jugadores deberá ser determinante, para aguantar en el Mundial, es decir que el trabajo de los preparadores físicos y de los jugadores será el doble para llegar a la convocatoria mundialista en plena forma.Con el Mundial en sus manos, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) también jugará un papel importante, de buscar partidos de fogueo de alto nivel, no con equipos de las islas caribeñas, ni el área centroamericana, sino duelo que hagan ver a los jugadores el posible escenario y los rivales que se medirán en Rusia.Para este periplo con el técnico colombiano, Panamá se ha medido a selecciones de nivel, como Serbia, Portugal y Brasil, sin contar con Chile y Argentina en la Copa América Centenario el año pasado. De cara el Mundial está debe ser la regla que debe primar.Panamá sabrá su futuro en el Mundial de Rusia 2018 el próximo 1 de diciembre, cuando se lleve a cabo en el Palacio del Kremlin en Moscú, por el momento la roja centroamericana tendrá que pensar que jugarán en la crema y nata del fútbol, y que no es solo un sueño, sino un compromiso