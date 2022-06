Transcurría el primer tiempo cuando muy temprano en el partido al minuto 7 Arabia Saudita abrió el marcador con gol de Alemzi.

Los dirigidos por David Dóniga reaccionaron y empataron al minuto 20 con gol de Jorge Méndez y la asistencia de Ángel Orelien. Pero la primera mitad terminaría en favor de Arabia Saudita cuando el joven Joshan puso arriba a los suyos en el minuto 45.

#KSAPAN | 🎥🇵🇦 Watch the stunning goal of Jorge Mendez (@fepafut x @cdplazaamador) as if you were on the pitch 🔥🔥🔥#TMR2022pic.twitter.com/anLDfRzlyK