Luego de la información brindada por RTPA (Radiotelevisión del Principado de Asturias):

La afición del Real Oviedo en redes sociales y en comentarios de artículos publicados en medios de comunicación de Asturias, se han manifestado:

Creo que ha quedado claro que Yoel Barcenas, no debe volver a vestir de azul.

Y lo que más me toca los cojones es que va venir de nuevo Yoel Bárcenas para sustituir lo más probable a Borja Sánchez, estamos de broma o que? Nos cogemos a un matao y se nos va uno de los mejores por no decir el mejor del equipo, en serio? Esto no lo consiento