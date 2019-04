Omar Browne debuta a lo grande con el Montreal Impact de la MLS

El panameño Omar Browne, recién llegado al Montreal Impact, se enfrentó a otro panameño, Cristian Martínez del Chicago Fire.

Omar Browne hizo su debut, y qué debut, anotando el gol que le diera el triunfo al Montreal Impact sobre Chicago Fire 1-0.

El gol de Omar Browne ingresó al minuto 40 y su gol cayó al minuto 83, gracias a una jugada individual donde dejó pagando a su marcador por derecha.

Comme dans tout bon repas, on garde le « Browne » pour la fin.Like any good meal, we kept the "Brownie" for last.#IMFC#MTLvCHI#AllezMTLpic.twitter.com/h2v7uBkpEn