Omar Browne y Amir Murillo en el once ideal de los octavos de la Concachampions

Dos panameños dijeron presente en el último once ideal de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Concachampions, la gran participación del volante Omar Browne del Club Atlético Independiente (CAI) de la Chorrera contra el Toronto FC, donde anotó un gol y disputó 85 minutos, le permitió entrar en el once ideal de la jornada.

Por otra parte Michael Amir Murillo, defensa del New York Red Bulls, jugó 59 minutos en la victoria de su equipo 3-0 ante el Atlético Pantoja, siendo determinante en la zona defensiva para el equipo de la MLS, lo cual le permitió ingresar al selecto grupo de los mejores jugadores de la jornada.

Here's your #TOTW for Matchweek 2 of #SCCL2019! Who's missing from the XI? pic.twitter.com/rWAahn2a7y