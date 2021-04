Nicolás Muñoz recibe reconocimiento del Águila por su récord de goles

Por SomosLaSele



C.D. Águila entregó al ariete panameño-salvadoreño, Nicolás Muñoz una placa de reconocimiento por haber logrado el récord de máximo goleador histórico del fútbol nacional, dicho acto se realizó antes de llevarse a cabo el partido correspondiente a la cuarta jornada de la segunda fase del Clausura 2021 entre el conjunto emplumado y Santa Tecla FC.

El vicepresidente de C.D. Águila, Alejandro González, le entregó la placa con la inscripción de “La junta directiva de C.D. Águila otorga el presente reconocimiento al señor Nicolás Armando Muñoz Jarvis por haber alcanzado el récord histórico de máximo goleador del fútbol profesional de El Salvador”.

Luego de bajar de las gradas del estadio Juan Francisco Barraza y recibir la placa de reconocimiento, Muñoz dijo a la afición que, “Muchas gracias la verdad estoy muy contento, muy orgulloso de haber conseguido esta marca única que he peleado durante muchos años y es un honor haberlo obtenido en este club en el cual me he sentido identificado y seguiremos anotando muchos goles para la causa de un equipo que llevo en mi corazón como C.D. Águila”.

Nicolás Muñoz superó la cantidad de 294 goles que ostentaba Williams Reyes tras haber realizado el pasado 31 de marzo un doblete en la victoria de C.D. Águila por 4-0 al Sonsonate FC en el estadio Juan Francisco Barraza pór la jornada dos de la segunda fase del Clausura 2021.

Nicolás Muñoz recibe reconocimiento tras convertirse en máximo goleador histórico del fútbol salvadoreño pic.twitter.com/GssVdePS6R — Omar Gutiérrez (@OmarGutie3) April 8, 2021

Además, el jugador de 39 años ha marcado 138 goles con C.D. Águila, 61 con Isidro Metapán, 21 con Vista Hermosa, 19 con El Vencedor, 15 con Luis Ángel Firpo, 14 con C.D. FAS, 13 con A.D. Chalatenango, 9 con Pasaquina y 5 con Alianza FC.

Una vez superado este récord nacional, ahora el canalero buscará aspirar a superar el récord centroamericano que lo tiene el guatemalteco Juan Carlos "Pin" Plata con 301 anotaciones.

Fuente: Mundo (El salvador)