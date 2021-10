Por Somos La Sele



Nicolás Muñoz, el delantero panameño que ha tenido una carrera exitosa en El Salvador, opinó que la Selección de Panamá tiene grandes posibilidades de vencer como visitante a El Salvador en el partido que disputarán el jueves 7 de octubre en el Octagonal de Concacaf al Mundial Catar 2022.

"Panamá tiene posibilidades de ganar en el Cuscatlán, El Salvador tiene bajas que no podrá suplir al 100 por ciento", indicó el jugador en entrevista a Somos La Sele. "Creo que a Panamá se le abre una gran oportunidad de ganar si viene como ha venido jugando".

El juego ofensivo y de posesión de balón del equipo panameño son, a juicio de Muñoz, los recursos que inclinarán la balanza a favor del combinado nacional frente a un elenco salvadoreño que ha mejorado, pero que tiene problemas para marcar goles.

Vea también: Cinco jugadores que podrían tener su debut con El Salvador ante Panamá

"El biotipo del salvadoreño tiende a ser bajo y no tan fuerte, por lo que se tiene que ser técnico para hacer goles", comentó. "El técnico Hugo Pérez ha buscado jugadores que están en Estados Unidos y en Europa, que son hijos de salvadoreños, y ha mejorado la selección, pero por la formación y el biotipo no ha salido un goleador en la selección de El Salvador desde hace mucho tiempo", agregó.

El jugador del club salvadoreño Águila dijo que estará presente en el Estadio Cuscatlán para apoyar a la selección de Panamá.

"Tengo listo ya, el equipo me ayudó para que pudiera viajar y ver el partido. Tengo amigos que vienen de Panamá. Me gustaría ver ganar a la selección y celebrar con los compañeros y los amigos", indicó.

"Yuyu", como es conocido popularmente el jugador, confesó que le agrada la labor que realizan Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez y Rolando Blackburn dentro de la selección.

"A pesar que no estará mañana, me gusta lo que hace Carrasquilla ya que tiene gol a pesar de ser un jugador cinco", señaló . "También me gusta lo que está haciendo 'El Puma' (Rodríguez) y Blackburn, a pesar de las críticas, ya que es definidor, es más de área. La pelota le está llegando y está haciendo goles".