Nicolás Muñoz, entre Municipal Limeño y Sonsonate de El Salvador

El delantero canalero decidirá en los próximos días en cuál de los dos planeteles se quedará, aunque tiene que cerrar primero su relación con Firpo, con el cual jugó el Apertura 2017.

"Hemos estado hablando con esos equipos, pero no hemos llegado a un acuerdo. Mostraron interés por mí. Si me quedo en Limeño no tendría que moverme de mi casa, pero Sonsonate también es una buena opción. Este ha sido un buen año para mí. Pese a que jugué poco marqué 15 goles, siete en un torneo y ocho en otro", apuntó el atacante desde tierras canaleras, en charla con EL GRÁFICO.

ACEPTAN ACERCAMIENTOSAnte la versión de Muñoz, EL GRÁFICO buscó a las dirigencias de los dos planteles involucrados.

De parte del Limeño, Samuel Gálvez, directivo, no pudo precisar si ya hubo un acuerdo con el canalero. Indicó que son los directivos de mayor jerarquía los que estarían viendo el caso.

Del lado del Sonsonate, Carlos Villagran indicó que no tenía conocimiento de negociaciones con Muñoz.

(Redacción El Gráfico)