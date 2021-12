Por SomosLaSele



El ariete bocatoreño Newton Williams le han llegado ofertas desde el extranjero para continuar su carrera, luego de terminar su vinculación con el equipo Sub-20 del Palmeiras.

"Newton Wlliams tiene muchas novias hablando futbolísticamente", señaló Ricardo Icaza en SomosLaSele.

Julio Shebelut, por su lado, explicó la salida de Newton del Palmerias.

"Ya el tiene que subir al primer equipo que tiene ocho delanteros por encima de él. Tiene que salir de ahí", manifestó el referente del fútbol panameño.

"El Sheriff de Moldavia estaba interesado en contratarlo, pero Newton no puede jugar la Europa League por lo que no se va a mostrar. La Liga de Moldavia no representa nada", agregó Shebelut.

"Ahora está la oportunidad de jugar en México con el Atlético Celaya", agregó.

"Parece que la segunda de México es el destino de Newton", agregó Icaza.

Salvador Saldaña, por su lado, remarcó: "Creo que es prioritario que busque un lugar donde pueda tener minutos y seguir ganando experiencia. Yo creo que la prioridad no es un tema de dinero, sino que juegue".