Por Carlos Figueroa Jaramillo



Newton Williams dijo sentirse decepcionado con el Club Deportivo del Este, equipo dueño de sus derechos deportivos. El joven delantero panameño maneja dos opciones para continuar su carrera en el extranjero, lo que mantiene divididos al club y a su representante en cuanto a qué destino es mejor para el jugador.

"Prácticamente hay una diferencia entre el club y mi agente y me encuentro en el medio de la tormenta. Quiero agradecerle a Costa del Este por ponerme a jugar como profesional, pero también estoy decepcionado con ellos", señaló Newton en sus primeras palabras por medio de un video.

"La gente del Club Deportivo del Este dicen que siempre me apoyaron y es totalmente falso. No quiero hablar de ese tema, quiero hablar de mi futuro. La propuesta del Celaya le conviene más al club y a mí no. El Sheriff le conviene a los dos, puedo avanzar a una liga de mejor exigencia, un club de mejor valor. Como todo jugador tengo sueños que quiero cumplir y mi sueño es llegar a Europa y jugar al fútbol que es lo que más sé hacer", prosiguió.

"Me están cerrando una puerta a un lugar que puedo surgir y cumplir una meta", puntualizó.

Por último, Newton dejó un mensaje a la dirigencia del equipo panameño dueño de sus derechos deportivos.

"Quiero dejarle un mensaje al señor presidente del Club Deportivo del Este, señor Juan Pablo Serrano, que me dijo por vía telefónica, que si no voy al Celaya no voy a ninguna parte... si me toca regresar a la LPF, lo haré con mucho profesionalismo y ética para cumplir mi sueño como deportista", finalizó.