Nacho Quintana se lleva 20 jugadoras para amistosos con Ecuador previo al Premundial femenino

Por Redacción de TVN



En la lista destacan Marta Cox, Lineth Cedeño, Rosario Vargas, Wendy Nattis, Natalia Mills, todas actualmente jugando en el fútbol internacional.

A falta de quince días para el inicio del Campeonato W de Concacaf 2022, la selección femenina de Panamá se prepara para disputar dos amistosos ante Ecuador los días 25 y 28 de junio en la ciudad de Sangolquí, a 30km de la capital ecuatoriana, Quito.

Para ello, el director técnico Ignacio Quintana confeccionó una lista de 20 jugadoras compuesta dos porteras, siete defensas, siete volantes y cuatro delanteras, siendo diez de ellas legionarias y otras de la Liga de Fútbol Femenino.

La portera Yenith Bailey, Guante de Oro durante el pasado Premundial Femenino de 2018, fue una de las úiltimas jugadoras en sumarse al equipo tras participar en el torneo costarricense defendiendo la portería del club Dimas Escazú.

Bailey, no dejó pasar el momento y expresó sus sentimientos sobre esta nueva oportunidad de llegar a un mundial cuando se compita en el Campeonato Concacaf W: “Nos quedamos con la ilusión en el 2018, pero venimos con más fuerza y experiencia para lo que se viene”.

“Ecuador será un punto de inflexión"

Otra jugadora que aparece en la lista de 20 convocadas para viajar a Ecuador es Rosario Vargas, la lateral por derecha que actualmente juega con el Valencia CF de la liga femenina de España y quien este año disputó el Premundial Sub-20 en Rep. Dominicana: “Soy una más. A lo mejor no he estado presente en el fútbol femenino de Panamá, pero al estar ahí afuera he cogido mucha experiencia. Vengo a sumar, a aportar al equipo. Espero hacer un buen papel para ayudar a Panamá”.

Sobre los amistosos ante Ecuador, Vargas comentó que tiene una compañera en su club que juega allí, que sabe que es una selección que se ha venido rozando con equipos de Sudamérica, que está peleando por ir a la Copa América y clasificar al mundial y que, por todo esto, será un punto de inflexión para ver en dónde Panamá está situada de cara a Monterrey.

Viaje a Quito

La Selección Nacional estará partiendo rumbo a Quito el jueves 23 de junio y regresará a Panamá el miércoles 29, para continuar con la concentración de cara a Monterrey, a donde se estará arribando el domingo 3 de julio.

Partidos vs Ecuador

25 junio – Ecuador vs Panamá – Estadio Banco Guayaquil, Sangolquí – 3 p.m.

28 junio – Ecuador vs Panamá – Estadio Banco Guayaquil, Sangolquí – 3 p.m.

Convocadas

Arqueras

Yenith Bailey - Dimas Escazú (CRC)

Sasha Fábregas - Tauro FC.

Defensas

Katherine Castillo - Tauro FC.

Yerenis De León

Rebeca Espinosa - Plaza Amador

Wendy Natis - América de Cali (COL)

Adriana García - Reinhardt University (USA)

Carina Baltrip-Reyes

Rosario Vargas - Valencia CF.

Volantes

Deysiré Salazar - Tauro FC.

Laurie Batista - Tauro FC.

María Guevara SD - Atlético Nacional

Marta Cox - Pachuca

Natalia Mills Liga Dep. Alajuelense

Kenia Rangel - Liga Dep. Alajuelense

Schiandra González - Plaza Amador

Delantera

Karla Riley - Tauro FC.

Erika Hernández - Plaza Amador

Gabriela Villagrand - Angelo State Universitry

Lineth Cedeño - Hellas Verona