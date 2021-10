Por Somos La Sele



Ignacio 'Nacho' Quintana, director técnico de la Selección Femenina de Fútbol de Panamá, resaltó que el equipo tuvo un buen desempeño colectivo a pesar de que no pudo anotar frente a Trinidad y Tobago en el partido amistoso que se disputó el 21 de octubre en territorio trinitense.

"Estamos contentos con el desempeño, mas no con el resultado", indicó el entrenador de origen mexicano. "Competimos en todas las zonas, ganamos prácticamente todo en el uno contra uno. Nos falta apuntalar el tema de la contundencia, que nos dará tranquilidad para seguir trabajando".

Quintana reconoció que esperaba un partido "muy físico", como el realizado en el estadio Ato Boldon, de la ciudad de Couva, y enfatizó que la selección panameña mejoró en la parte defensiva, lo que se reflejó en el resultado.

"Siempre hay cosas que mejorar. En el análisis vimos cosas que no nos gustaron en unos momentos", señaló. "El equipo mostró mucho corazón, mucha garra. A pesar que el balón no quiso entrar, ellas lo seguían intentando de cualquier forma. No desesperamos y no nos frustramos por eso".

El estratega es consciente que hace falta ser contundentes al momento de encarar el arco rival. Por lo tanto ese es un aspecto que trabajará dentro del equipo.

"Para mejorar la contundencia hay que ser un poco más decisivos, ir con un poco más de intención de anotar. Al final es más fácil trabajar eso. El volumen de juego ahí estuvo y eso para nosotros era primordial en esta gira", puntualizó.

Esta mañana el grupo hizo trabajo regenerativo y se espera una sesión de entrenamientos durante la tarde.

Panameñas y trinitenses volverán a enfrentarse el 24 de octubre en el estadio Ato Boldon.