Por Carlos Figueroa Jaramillo



Michael Amir Murillo considera que la clasificación directa de Panamá al Mundial de Catar 2022 pasa por ganar sus tres partidos de local ante Jamaica, Honduras y Canadá.

El lateral del Anderlecht del Bélgica, quien prefiere que lo llamen por su segundo nombre, considera que el equipo tiene que mantener el nivel que ha mostrado hasta ahora.

En una extensa entrevista al programa SomosLaSele de Tv Max, Murillo respondió a todas las preguntas de los experimentados presentadores Ricardo Icaza, Julio Shebelut y Salvador Saldaña.

Atacar o defender: "Por mi característica se nota que me gusta más atacar, pero cumpliendo con mi función. De pequeño siempre jugaba delantero. En San Francisco jugaba de volante central y en la selección Sub-20, con Pipino, me pone de lateral".

Jugar en un club grande como Anderlecht: "Yo soy alguien que amo el fútbol, que vive el fútbol. Sé la responsabilidad que tengo con el fútbol de mi país, con los jóvenes que vienen creciendo. Se lo que represento para el fútbol de Panamá".

Llegada a Bélgica: "Desde el día uno mis compañeros me ayudaron bastante. Pensé que iba a ser más difícil el tema de la adaptación, pero la mayoría de los compañeros, los trabajadores del club me ayudaron un montón y eso me sirvió para lo que vengo haciendo hasta ahora".

Adaptación: "La comida de Bélgica es muy buenas. Las comidas tradicionales me han gustado todas. En Nueva York era más frío que acá. Extraño la comida de mi mamá: arroz con pollo, patacones con pescado".

Equipo grande: "Antes de venir a Anderlecht sabía que era un equipo grande. En Bélgica todo gira alrededor del Anderlecht, todo lo que pasa. Uno se da cuenta de la importancia de este club por los jugadores que exporta y que han jugado en selección. Eso le da a uno más presión".

Jugador panameño que recomendaría: "He visto el nivel de mis compañeros y cualquiera podría jugar acá. Hoy por hoy diría que Adalberto Carrasquilla por la calidad técnica, despliegue físico y porque conoce bien Europa".

Secreto del éxito: "Todos los jóvenes que tengo la oportunidad de hablarle, lo primero, yo que soy muy creyente, siempre pongo a Dios por delante, la familia y el trabajo. Esas son las tres cosas que para mí son más importantes".

Los más birriosos de la 'Sele' en PlayStation: "Bárcenas, Abdiel Arroyo y Armando Cooper".

Eliminatoria rumbo a Catar: "Hacernos fuerte en casa nos dará el pase directo a mundial. Tenemos las tres visitas más difíciles en la región, pero lo importante es ganar en casa y la mentalidad ganadora que hemos tenido en la selección".

Mejor ante los grandes: "Amo jugar con mi selección, pero cuando me toca enfrentar a México y Estados Unidos es especial y más picante. Son partidos que tienen más motivación".

Michael o Amir: "El Michael no me gusta mucho, solo me lo dice mi mamá cuando está enojada. Me gusta más Amir".

Andrés Andrade: "Andrade es un gran paso para todos nosotros por lo que ha hecho desde que está en Austria y ahora en la Bundesliga".

Jugadores grandes que ha enfrentado: "El jugador de más nombre ha sido Zlatan Ibrahimovic, luego Hazard. Me gustaría jugar en contra de Messi, Neymar y todos ellos".

Número 23: "Es por Michael Jordan, aparte del fútbol me gusta mucho el baloncesto".

Metas: "Hacer las cosas bien y tratar de ayudar al equipo para que pueda jugar Champions o Europa League".

Descenso del San Francisco: "Es difícil por todo lo que representa para mí y para el fútbol nacional. El "Sanfra" va a subir y hacer las cosas bien".