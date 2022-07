Por Somos La Sele



Ignacio "Nacho" Quintana, director técnico de la Selección Femenina de Fútbol de Panamá, reconoció que el partido ante Costa Rica será complicado, pero sus dirigidas están unidas y determinadas a sacar un resultado positivo para iniciar bien el Premundial de Concacaf en Monterrey, México.

"Al final creo que el grupo se ha unido más", indicó Quintana en una conferencia de prensa. "Los partidos que tuvimos con Costa Rica fueron un 'parte aguas' para muchas cosas", agregó.

El conjunto costarricense es un rival conocido para el combinado nacional que intentará salir del Estadio BBVA con los tres puntos.

"El grupo se sintió capaz de competir. Venían de un partido contra Costa Rica donde el resultado no nos acompañó y en un Preolímpico nos dieron un golpe muy duro donde estuvieron muchas de estas jugadoras", mencionó el técnico. "Creo que dimos un buen golpe sobre la mesa, obviamente no son las mismas jugadoras, tampoco nuestro grupo. Tenemos la posibilidad de que los partidos del fútbol femenino son cada vez más televisados y hay menos incertidumbre de lo que se pueda presentar", agregó.

El timonel recalcó el ambiente de unidad que hay en el equipo lo que, junto a una estrategia efectiva, será fundamental para enfrentar a las costarricenses.

Vea también: Selección mayor femenina empieza su camino a Australia y Nueva Zelanda

"Sabemos que será un partido complicado. Egrupo se siente bastante unido, con las mismas ambiciones y con los mismos deseos. Acompañado de un plan, de una estrategia que con mi cuerpo técnico hemos tratado de implementar con ellas, porque sabemos que hay talento, pero hay que trabajarlo", comentó.

Quintana apuesta por un equipo ordenado para afrontar no solo el juego ante Costa Rica, sino también a los demás contrincantes del certamen que da cuatro cupos al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023.

"No queremos ir al Mundial por casualidad. Queremos que sea trabajado, con un plan porque Panamá tiene talento para no ser la sorpresa no solo de este Premundial. Panamá está preparado para competir en este Mundial y en los que siguen", puntualizó.

Además de las plazas para la cita mundialista, el torneo es clasificatorio a la primera versión de la Copa Oro Femenina y a los Juegos Olímpicos París-2024.