El Mundial de Rusia 2018 debe cambiar muchas cosas en Panamá

No importa qué equipos nos depare el sorteo del Mundial de Rusia 2018 este viernes, lo que importa verdaderamente —a mi parecer— es que esta cita haga crecer al fútbol panameño en su totalidad, sobre todo, en infraestructura y liga.

Porque, hoy, seamos muy sinceros y pongámonos la mano en el corazón, estamos verdes en infraestructura, en espectáculo y esto, lamentablemente, se traduce en los fanáticos, los que no consumen el producto como debería… claro, si el agua está mala, ni me la sirvo en el vaso. No la tomo y punto. Así de simple.

Rusia 2018 debe servir como ese punto de inflexión, como ese antes y después capaz de darle un carpetazo a la actual situación, capaz de despertar ese interés e incentivar la cultura del fútbol, de una vez por todas, en todo el país.

El mundo entero observará a la Selección de Panamá debutante, que, lógicamente, hará historia; sin embargo, nosotros, en nuestra realidad, debemos ir más allá. No nos quedemos con los brazos cruzados esperando otra clasificación, pero sumergidos en la mediocridad. Eso no. La historia de servir para algo más prominente, para algo grande. Este Mundial debe cambiar muchas cosas en Panamá. #MentiraNoEs