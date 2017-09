El Mundial para Panamá pasa más por vencer a EE. UU. en Orlando

Considero que es hora de dar otro golpe de autoridad en la presente fase Hexagonal Final de la CONCACAF.

Estados Unidos pasa por momentos de apuro y la victoria no es solo cuestión de tesis, es mucho más: es una pura realidad.

Hay fútbol para apuntarse un día histórico, siempre y cuando Costa Rica haga lo propio ante Honduras. Matemática simple y acceso directo. Ni más ni menos.

Desde que el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez comanda los hilos escarlatas de la selección, el cuadro istmeño presume de orgullo ante los norteamericanos: planta cara, deja el pellejo dentro de la cancha y no se da ninguna pelota por perdida.

Sobre el 10 de octubre, no me fío de Costa Rica en lo absoluto. Si, Dios quiera que no, llegáramos a caer en suelo estadounidense, la bestial presión podría pasarnos una factura innecesaria. Lo mejor: sacar petróleo de EE. UU. #MentiraNoEs