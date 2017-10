Montagliani: "No es una tragedia que EE. UU. no esté en Mundial"

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, consideró que la ausencia de Estados Unidos en Rusia 2018 no afectará en lo más mínimo la tri-candidatura de la región para organizar el Mundial de fútbol del 2026, destacó DPA.

"No, no (afectará). También es un símbolo de que la Concacaf está creciendo futbolísticamente", señaló el directivo canadiense en una entrevista con la agencia dpa en Madrid.

Estados Unidos, uno de los gigantes de la Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol), se quedó la semana pasada contra todo pronóstico fuera del Mundial de Rusia 2018 tras una dramática jornada final del hexagonal eliminatorio. Es la primera vez desde México 1986 que no participará en una Copa del Mundo.

La ausencia podría suponer un duro golpe para el desarrollo del "soccer" en Estados Unidos, un país que aspira a organizar junto a México y Canadá el Mundial del 2026. Según la propuesta, Estados Unidos recibiría la mayor parte de los encuentros del mega-evento, que será el primero en contar con 48 selecciones.

"Como mercado, Estados Unidos ya está", señaló Montagliani sobre la posibilidad de que la candidatura pierda impulso y apoyo de los patrocinadores. "Que no esté en el Mundial no es una tragedia. No es bueno para los americanos, pero así es el fútbol", dijo el directivo a dpa durante la segunda edición de la World Football Summit, un evento que reunió el lunes y el martes a la industriañinternacional del fútbol en Madrid.

Montagliani, también vicepresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), ratificó además que no hay posibilidad de que se revisen los resultados de la jornada final del hexagonal de Concacaf como consecuencia del "gol fantasma" anotado por Panamá ante Costa Rica. "Está todo definido el hexagonal", sentenció el canadiense, que preside la Concacaf desde mayo de 2016.

Panamá logró el boleto directo al Mundial junto a México y Costa Rica al vencer 2-1 a los "ticos" en la última fecha del hexagonal. El partido quedará en el recuerdo por el gol que se convalidó al panameño Blas Pérez pese a que el balón nunca cruzó la línea del arco.

Estados Unidos, que perdió 2-1 ante Trinidad y Tobago, no ha decidido sin embargo presentar una protesta.ñTampoco Honduras, que tras su victoria 3-2 ante México se medirá ante Australia en una repesca intercontinental que dará un boleto al Mundial.