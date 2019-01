El Real Monarchs SLC de la USL adquirió al panameño Ricardo "Pepe" Ávila

Real Monarchs SLC adquirió al volante panameño Ricardo "Pepe" Ávila en préstamo del CD Universitario de la Liga Panameña de Fútbol hasta la temporada 2019.

Ávila llega al Real Monarchs luego de disputar minutos en el pasado Torneo Apertura 2018 de la LPF con el CD Universitario y también disputó con la Selección mayor de Panamá el Mundial de Rusia 2018. Durante la Copa del Mundo, Ávila jugó 105 minutos, incluyendo 78 minutos contra Túnez y 27 minutos contra Inglaterra.

El panameño no perdió la oportunidad para dejar un mensaje sobre su nuevo equipo:

" Trabajaré muy duro desde el principio para poder desempeñarme bien en la USL para poder alcanzar mis metas personales y las del club", dijo Ávila . "Mi mente está enfocada y debo trabajar muy duro esta temporada para ganar mi lugar en el equipo". Mi sueño es jugar en la MLS, tengo las referencias en la liga de mis compañeros de equipo de Panamá, Roman Torres y Anibal Godoy, y creo que esta oportunidad puede convertirse en un trampolín para lograr ese objetivo. No dudo en aceptar esta oportunidad, ya que sabemos que este es el primer paso del camino hacia el éxito. ”.

