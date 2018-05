Míster 'Bolillo', lleve a Ismael Díaz y a Ricardo Ávila a Rusia 2018

Al final, no sé qué decidirá Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, seleccionador de Panamá, sobre los 23 jugadores que llevará al Mundial de Rusia 2018, más los dos integrantes invitados. Solo le diré lo siguiente: Ismael Díaz y Ricardo Ávila deben jugar sí o sí. Así de simple. Punto.

¿Por qué? Porque ni las lesiones pudieron tumbar a Ismael Díaz, un chico que se machacó como una auténtica bestia en Bogotá, Colombia, tras ser operado de una lesión en la rodilla derecha, que no es poca cosa.

Un joven con estos sueños, con ganas y con esta estirpe de futbolista, no puede quedar fuera de un escaparate universal, glorioso y mítico como un Mundial. Ismael debe estar anotado con tinta roja en su lista, míster 'Bolo'. Usted, más que nadie, lo sabe. Si el chico está a tono, llévelo y dele la oportunidad.

Por otra parte, me referiré a Ricardo Ávila, aunque mis palabras quedarán cortas ante la calidad de este chico, que, cuidándolo de los focos mediáticos, pinta, y me da miedo decirlo, para 'crack'. Una zurda de esta raza no se encuentra en la vuelta de la esquina: maneja tiempos, tiene criterio, la toca bien y se asocia como un bicho.

Seré enfático: no solo Ávila debe ir al Mundial. Señoras y señores, este chaval tiene que ser titular. Mi centro del campo ideal en un 4-1-4-1: Gabriel Gómez, Ricardo Ávila, Aníbal Godoy, Alberto Quintero y Édgar Yoel Bárcenas.

Ávila da equilibrio y es distinto. Ismael es un sueño real, no una simple promesa. El tiempo de ambos llegó. Rusia los espera, míster 'Bolillo'. No los deje por fuera. El Mundial también es para ellos. #MentiraNoEs