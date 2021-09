Por Carlos Figueroa Jaramillo



Unas mil 200 unidades de la Policía Nacional estarán apostadas en el Estadio Rommel Fernández y sus alrededores para garantizar la seguridad de los asistentes antes, durante y después del partido Panamá-México.

Virgilio Lezcano, Comisionado de la Policía Nacional, señaló que esperan un buen comportamiento del público y garantizar la sana convivencia.

"Los fanáticos colaboraron con la policía en el partido anterior ante Costa Rica, no hubo accidentes. A los aficionados les decimos que no traigan armas punzocortantes, ni armas de fuego. No hay venta ni ingesta de bebidas alcohólicas", señaló Lezcano.

Las puertas del estadio abren desde las 4PM.