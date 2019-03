Michael Amir Murillo, Aníbal Godoy y Harold Cummings, juntos en partido de MLS

El delantero Alex Muyl cosechó este sábado un doblete que permitió a los Red Bulls de Nueva York golear de remontada por 4-1 a los Earthquakes de San José, que con el argentino Matías Almeyda en el banquillo, enlazaron tres derrotas en igual número de salidas en la MLS.

Los Earthquakes se fueron adelante con un tanto del argentino marcado por el delantero Cristian Espinoza cuando apenas transcurrían 5 minutos.

La barrida de los Bulls se dio en la segunda parte.

Muyl igualó en el minuto 51 y aumentó en el 71.

En el 85 aumentó el delantero inglés Bradley Wright-Phillips y cuando parecía el partido caso juzgado, en el 89 puso la puntilla Danny Royer.

La victoria fue la primera de los Red Bulls en lo que va de la nueva temporada. Ya acumulaba un empate y una derrota.

El equipo neoyorquino llegó al partido tras haber quedado eliminado de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf por el Santos Laguna de México.

